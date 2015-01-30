У Маріуполі пенсіонерка чотири дні не могла вийти з квартири через замок, який заклинило після обстрілу

Про це повідомила директор центру соціальних служб для дітей сім'ї та молоді Маріупольської міськради Уляна Токарєва в Facebook.

"Під час зустрічей і обходів будинків вчора були два страшні випадки. У першому спеціалісти Приморського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виявили бабусю, у якої від вибуху заклинило двері. Жінка 4 дні не могла вийти з дому, не могла нікому подзвонити і попросити про допомогу", - написала Токарєва.

Читайте такожОприлюднено ще одну перехоплену розмову тих, хто обстріляв МаріупольЗа її словами, жінку звільняли викликані служби МНС та МВС, зараз пенсіонерку госпіталізовано.

Також Токарєва розповіла про пару літніх людей, які всі ці дні провели в квартирі з вибитими шибками на 12-му поверсі, тому що не могли спуститися вниз.

"Маріупольці, будь ласка, будьте уважні до тих, хто поруч! Жителі Східного, обійдіть сусідні квартири, перевірте чи все гаразд з вашими сусідами", - закликала чиновниця.