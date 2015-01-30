Жителів Мар‘їнки та Красногорівки евакуюють у зв'язку з активізацією бойових дій - ДонОДА

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

«27-30.01.2015 у Мар‘їнському районі у зв'язку з активізацією бойових дій РДА спільно з волонтерами та військовими проводить вивезення жителів міст Мар‘їнка та Красногорівка. З усіма, хто бажає виїхати із зони бойових дій, зв'язуються й переправляють у безпечні міста, селища й села не лише Мар‘їнського району, але й в інші безпечні райони області», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗа добу із зони АТО евакуювали понад 4 тисячі осіб«Станом на 30 січня з міст вивезено близько 200 осіб, зокрема 80 дітей», - повідомляє ОДА, водночас час зазначаючи, що велика кількість жителів міст Мар‘їнка та Красногорівка, які переїхали, ніде не реєструються, тому кількість внутрішньо переміщених осіб може бути набагато більшою, і реально відстежити її неможливо.

Також підкреслюється, що «майже всі служби району (зокрема Пенсійний фонд України, районний Центр зайнятості, відділи освіти та охорони здоров'я) цього тижня переїхали до Курахового через бойові дії. Ці служби відновлять свою роботу 2 лютого 2015 року».