Україна втратила контроль над територією, площа якої рівнозначна Швейцарії - експерт

Про це директор Українського інституту дослідження екстремізму (УІДЕ) Олег Зарубінський повідомив на прес-конференції в УНІАН, презентуючи дані дослідження, проведеного УІДЕ.

За його словами, за розміром ця площа дорівнює території низки європейських держав, таких як Нідерланди чи Швейцарія, та у півтора рази більша, ніж територія Бельгії, а за чисельністю населення – майже дорівнює населенню Латвії, Литви та Естонії разом узятих.

Експерт Богдан Петренко зазначив, що, згідно з даними дослідження, протягом 2014 року в Україні зафіксовано 1980 екстремістських проявів. При цьому він зазначив, що у дослідженні не враховувались бойові зіткнення між українськими силовиками та терористами, але включено випадки, пов’язані з наслідками бойових зіткнень для мирного населення на Донбасі.

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За словами Петренка, найбільша кількість проявів екстремізму (60% від усіх проявів в Україні) зареєстровано у Донецькій та Луганській областях. При цьому він зауважив, що протягом восьми місяців 2014 року цей регіон є зоною бойових дій, у якій жодного дня не минає без екстремістських проявів (теракти, збройна непокора владі, вбивства, в тому числі й мирного населення, викрадення, захоплення адміністративних будівель, силові відчуження майна, внутрішні розбірки сепаратистів, захоплення державних та господарських об’єктів).

До другої групи регіонів – з тривожним фоном екстремізму – експерти відносять Київ та Автономну Республіку Крим (разом з м. Севастополь). За даними дослідження, саме «з цих адміністративно-територіальних одиниць і розпочалась ескалація та поширення екстремізму по регіонах України».

«Київ як столиця зосередив на собі спочатку протестну, а потім екстремну поведінку на початку року. Після нетривалого спаду з кінця лютого у столиці знову зросла чисельність екстремістських проявів, пов’язаних з діяльністю органів державної влади, рейдерськими протистояннями та застосуванням крайніх методів під час виборів. АР Крим, керівництво якої не погодилась зі зміною центральної влади та, завдяки зовнішній підтримці, ескалувала спочатку силові витіснення представників українських ЗСУ та ВМС України, а пізніше – відкрила нову хвилю терору проти активістів кримських татар», - сказано у результатах дослідження.

Петренко наголосив, що до третьої групи регіонів – з високим фоном екстремізму – входять Харківська, Одеська, Дніпропетровська, Львівська та Запорізька області, оскільки це викликано, зокрема, близькістю до фронту трьох з них, активною діяльністю проросійських та сепаратистських організацій, а –у Львівській області - високим рівнем пасіонарності населення.

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До групи з низьким рівнем екстремізму належать Чернігівська, Волинська, Закарпатська, Кіровоградська та Чернівецька області, оскільки в цих регіонах спостерігались поодинокі випадки проявів екстремізму, і в основному вони були пов’язані із захопленням приміщень органів місцевої влади у січні-лютому 2014 року.

Говорячи про зведення до мінімуму випадків проявів екстремізму, Зарубінський наголосив на необхідності проведення загальнонаціонального круглого столу за участю президента України Петра Порошенка, Кабінету міністрів, лідерів фракцій та депутатських груп Верховної Ради України, представників громадянського суспільства, авторитетних громадських діячів та експертів, представників міжнародних організацій та структур Європейського Союзу, під час якого були б оцінено загрози ескалації насилля та агресії в країні.

На думку директора УІДЕ, також в Україні необхідно вжити дієвих заходів з подолання корупції, зокрема, через формування прозорої, відкритої системи кадрових призначень, які матимуть раціональну аргументацію і виключатимуть «конфлікт інтересів», створити таку систему, за якої було б виключена можливість для державного службовця використати службове становище у власних інтересах чи бізнесі.

Зарубінський наголосив, що також експерти УІДЕ рекомендують владі провести деолігархізація.

«Олігархи мають бути позбавлені вирішального впливу на ключові політичні, соціальні, економічні процеси в українському суспільстві», - підкреслив він.

За словами директора УІДЕ, крім того, експерти рекомендують владі з метою запобігання проявів екстремізму провести демонополізацію, оскільки монополії керуються виключно інтересами фінансово-промислових груп, тому розглядають «реформи» через призму зростання власних прибутків,

Також Зарубінський наголосив на необхідності проведення децентралізації влади.

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Крім того, на його думку, держава має гарантувати дотримання конституційного права на недоторканність власності. Зарубінський додав, що необхідно ухвалити пакет антирейдерських законів, зокрема, посилити кримінальну відповідальність замовників і учасників протиправних дій.

«Без такого системного пакету рішень інвестиційний клімат в країні буде надалі погіршуватись, випадки економічного екстремізму стануть суттєвою перешкодою для появи нових іноземних інвесторів, розвитку вітчизняного підприємництва. Існує небезпечна тенденція використання незаконних збройних формувань для захисту чи захоплення об’єктів власності, тому держава має відновити монополію на вирішення комплексу проблем з питань недопущення рейдерських захоплень», - підкреслив він.

Водночас Зарубінський наголосив на необхідності знайти оптимальні моделі соціальної адаптації та реабілітації переміщених осіб, мігрантів, біженців, учасників бойових дій.

У даних дослідження сказано, що кількість внутрішніх переселенців в Україні становить «майже мільйон осіб (станом на 19 січня 2015 року - 901 тис. 281осіб відповідно до даних Міністерства соціальної політики та праці України)».