У штабі АТО розповіли про поранення українського військового в результаті обстрілу автобуса в Дебальцевому

Про це повідомили в прес-центрі АТО.

«Удар було завдано близько 13.05. Саме в той час поруч з міськрадою відбувалося завантаження в автобуси біженців, серед яких були літні люди, жінки та діти», - йдеться у повідомленні.

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В прес-центрі зазначили, що у міськраді Дебальцево працює Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. За “дивним” збігом обставин, представників російської сторони, які залучені до роботи Спільного центру, в цей час у будівлі дебальцевської міськради не було. Більше того, вони не з’являються там вже два дні, пояснили в прес-центрі.