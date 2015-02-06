Кількість поранених військових за минулу добу зросла до 26 осіб

Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинули двоє військовослужбовця, 26 дістали поранення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

”За минулу добу в зоні бойових дій загинуло два українських військовослужбовців та 26 отримали поранення”, - зазначив Лисенко.