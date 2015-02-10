За добу в зоні АТО загинули 7 українських військовослужбовців

Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника прес-служби Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.

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За його словами, протягом доби незаконними збройними формуваннями було здійснено майже 87 обстрілів позицій сил АТО, кількість населених пунктів, які були обстріляні за минулу добу, близько 30.

"В результаті бойових зіткнень, обстрілів позицій українських військовослужбовців Україна втратила 7 військовослужбовців, ще 23 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив ВладиславСелезнев.

Він також зазначив, що станом на сьогоднішній ранок у госпіталях і медичних установах знаходиться 559 українських солдатів, з них 28 тяжкопоранених.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинуло 9 українських військовослужбовців, ще 26 отримали поранення.