Російсько-терористичні підрозділи з Горлівки обстріляли Попасну - штаб АТО
17:43, 10 лютого 2015Війна
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Сьогодні після обіду російсько-терористичні підрозділи з реактивних систем залпового вогню обстріляли Попасну.
Попасну сьогодні знову обстріляли з реактивних систем залпового вогню / Фото УНИАН
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"О 16.18, сьогодні, 10 лютого, зафіксовано обстріл терористами населеного пункту Попасна. Вогонь ведеться з Горлівки. Злочинці вкотре використовують реактивні системи залпового вогню", - зазначається у повідомленні.
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За уточненою інформацією, під час обстрілу Краматорського аедрому та Краматорська, терористи використовували 300-міліметрові реактивні системи залпового вогню «Смерч», що підтверджено знайденими залишками боєприпасів, у тому числі тих, що не розірвалися.
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