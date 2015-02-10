Російсько-терористичні підрозділи з Горлівки обстріляли Попасну - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"О 16.18, сьогодні, 10 лютого, зафіксовано обстріл терористами населеного пункту Попасна. Вогонь ведеться з Горлівки. Злочинці вкотре використовують реактивні системи залпового вогню", - зазначається у повідомленні.

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За уточненою інформацією, під час обстрілу Краматорського аедрому та Краматорська, терористи використовували 300-міліметрові реактивні системи залпового вогню «Смерч», що підтверджено знайденими залишками боєприпасів, у тому числі тих, що не розірвалися.