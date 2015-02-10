На Авдіївському коксохімі після обстрілу горить газопровід - гендиректор
21:17, 10 лютого 2015Війна
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В Авдіївці знову зазнав обстрілу коксохімічний завод.
На Авдіївському коксохімі горить газопровід / Facebook Муса Магомедов
З-за обстрілу загорівся газопровід, робота припинена, написав в Facebook генеральний директор заводу Муса Магомедов.
"Горить газопровід, тимчасово припинено видачу коксу, займаємося ліквідацією наслідків обстрілу", - написав він.
Читайте такожАвдіївку через обстріли бойовиками коксохіму включають в зону АТОРаніше, 4 лютого Авдіївський коксохімічний завод зазнав масованого артилерійського обстрілу.
На момент обстрілу в цехах перебували люди. Один працівник загинув, кілька людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Post by Musa Magomedov.
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