За добу в зоні АТО загинув один військовий, ще 25 поранені - Генштаб

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив виконуючий обов’язки речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

«Обстановка в зоні проведення АТО, та районах, що з нею межують, залишається напруженою. Протягом доби незаконними збройними формуваннями здійснено 104 обстріли позицій сил АТО. Під вогонь ворожої артилерії потрапили позиції сил АТО в районах сорока населених пунктів. В наслідок бойових зіткнень, обстрілів наших позицій за добу Україна втратила одного військовослужбовця. Ще 25 отримали поранення різного ступеню важкості. Усіх поранених направляють до лікувальних закладів», - зазначив Селезньов.

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Також він додав, що нині в госпіталях та лікувальних закладах перебуває 456 військовослужбовців, з них 12 - тяжкопоранені.