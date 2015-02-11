В результаті обстрілу бойовиками Щастя пошкоджено будівлю лікарні

Як повідомляє прес-служба голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, кілька мін вибухнули на території міської лікарні, згорів автомобіль швидкої допомоги, пошкоджено дах одного з корпусів, розбиті фасади і двері в декількох інших. Поранених і загиблих в результаті обстрілу немає. Системи життєзабезпечення в Щасті функціонують - світло, газ, вода і тепло є, теплоелектростанція працює в нормальному режимі.

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Потужним обстрілам з артилерії піддалося селище Новотошківка Попаснянського району, що поблизу 29-го блокпосту на Бахмутці. Пошкоджені кілька будинків, згоріли гаражі. Осколкові поранення голови і тулуба отримала 70-річна місцева жителька, яку госпіталізували у лікарню Лисичанська. У селищі, яке зазнає постійних обстрілів, залишилося близько 300 осіб.

Вчора в Новотошківку працівники "Укрпошти" у військовому супроводі привезли пенсію.

Під обстріл з різного виду зброї потрапили також населені пункти Гірське, Золоте, Нижнє і Світличне (Золоте в останній раз обстріляли сьогодні о 4.30 ранку).