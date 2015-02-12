В Маріуполі всю ніч було чутно канонаду "Градів"
07:41, 12 лютого 2015Війна
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Жителі Маріуполя повідомляють про розриви "Граду" на блокпосту Східного району.
REUTERS
В ніч на 12 лютого жителі міста чули потужну канонаду, передає сайт міста Маріуполя 0629.
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О 6.15 жителі Східного району повідомили, що в районі блокпосту розірвалися снаряди РСЗВ "Град".
Також маріупольці повідомляють про залпи з боку селища Сартана.
Подробиць наразі немає.
В 6.58 прес-офіцер сектору "М" повідомив, що в даний час обстрілу житлових районів міста немає. Ситуація контролюється. Жителів просять зберігати спокій, не піддаватися паніці.
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