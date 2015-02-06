Бойовики випустили по селищу Сартана майже 40 снарядів із "Градів" - штаб АТО

Бойовики випустили з "Градів" майже 40 снарядів по населеному пункту Сартана.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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"Вчора з боку населеного пункту Саханка російські найманці відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню "Град" по місцях дислокації прикордонного підрозділу та контрольного поста. В районі населеного пункту Сартана бойовики випустили близько 40 снарядів із "Градів" та здійснили понад 15 мінометних пострілів. Завдяки надійним інженерним спорудам та оборонним укріпленням, втрат серед прикордонників немає", - зазначив Лисенко.