Відведення важкої артилерії від лінії розмежування контролюватимуть з космосу

Про це на традиційному брифінгу у п'ятницю розповів речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів, передає Українська правда.

Як пояснив речник АТО, згідно з мінськими домовленостями, відведення важкого озброєння та артилерії калібром більше 100 мм від лінії розмежування має бути по всій території у зоні конфлікту.

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На другу добу підтримання режиму припинення вогню (має стартувати з 00.00 15 лютого - ред.) під наглядом міжнародної групи ОБСЄ, а також тристоронньої контактної групи, до якої входять офіцери українських збройних сил, російських збройних сил, а також представники ОБСЄ, має відбутися одночасне відведення важкого озброєння, щоб запобігти можливим провокаціям.

"Моніторинг буде здійснюватися 3 способами, візуальний, який здійснюють люди, що перебувають на лінії розмежування, через безпілотні літальні апарати і засоби космічного зв'язку", - пояснив Лисенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що сьогодні, 13 лютого, бойовики обстріляли з артилерії місто Щастя Луганської області. Внаслідок обстрілу Щастя бойовики влучили в кафе - загинули 4 і поранені 5 мирних мешканців.