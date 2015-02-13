Військові заявляють, що загрози атаки на Маріуполь немає

Маріуполь надійно укріплено, військовослужбовці забезпечені всім необхідним для захисту міста.

Про це повідомив заступник командувача сектору «М» Віктор Шидлюх, повідомляє прес-служба Маріупольської міськради.

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Більш того, як відомо, в результаті спільної операції ВСУ, Національної гвардії України та полку «Азов» бойовики відсунуті на значну відстань від території Маріуполя.

"На даний час ситуація в місті та його околицях повністю контрольована. Загрози атаки на Маріуполь немає. У разі спроб терористів здійснити напад, вони будуть знищені", - йдеться в повідомленні.