Учора на Донбасі через обстріли бойовиків загинули 14 мирних жителів
14:39, 14 лютого 2015Війна
213 0
Учорашній день учергове показав, що ворог наносить вогневі удари по селищах, незважаючи на цивільне населення.
REUTERS
Учора внаслідок обстрілів терористами населених пунктів на Донбасі загинули 14 мирних жителів.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
«Вчорашній день також вчергове показав, що ворог завдає вогневих ударів по селищам, незважаючи на цивільне населення. Вчора від «Градів» злочинців загинули 6 осіб у селищі Щастя, 5 осіб у селищі Гірник, троє в Артемівську. Ці люди не брали у руки зброю. Їх вбили на своїй, рідній землі ті - хто називають себе «захисниками Донбасу», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожБойовики знищують Дебальцеве, місто горить - МВСЯк повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, терористи за минулу ніч здійснили 34 обстріли по позиціях українських військ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter