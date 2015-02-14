Учора на Донбасі через обстріли бойовиків загинули 14 мирних жителів

Учора внаслідок обстрілів терористами населених пунктів на Донбасі загинули 14 мирних жителів.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Вчорашній день також вчергове показав, що ворог завдає вогневих ударів по селищам, незважаючи на цивільне населення. Вчора від «Градів» злочинців загинули 6 осіб у селищі Щастя, 5 осіб у селищі Гірник, троє в Артемівську. Ці люди не брали у руки зброю. Їх вбили на своїй, рідній землі ті - хто називають себе «захисниками Донбасу», - йдеться в повідомленні.

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