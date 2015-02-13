Лисенко спростував повідомлення Семенченка про захоплення селища Логвинове бойовиками

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

“Наразі там дійсно йде бій, місто не контролює жодна зі сторін, тому що воно є полем для протистояння... Там незрозуміла поки ситуація, і казати про перевагу якоїсь зі сторін не можна, йде бій”, - сказав Лисенко.

Він зазначив, що українські військові продовжують тримати під контролем ситуацію у Дебальцевому, до них надходять боєприпаси і все необхідне для виконання завдань.

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