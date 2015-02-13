Семенченко звинуватив Лисенка в брехні про контроль над селищем Логвинове: Сильно нагадує Іловайськ

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Це - неправда. ЗСУ залишили Логвинове вчора, взвод "Донбасу" був змушений відійти без підтримки бронетехніки, тому зробити так, щоб Логвинове "залишилося під нашим контролем" не можна. Можна тільки його взяти штурмом заново. Не вводьте в оману Президента і народ України. Сильно нагадує Іловайськ "допомога йде". Вистачить», - написав Семенченко.

Читайте такожЛисенко спростував повідомлення Семенченка про захоплення селища Логвинове бойовиками

За його словами, він готовий нести відповідальність за цю інформацію. «Це я заявляю не тільки як комбат Донбасу, але і як народний депутат і перший заступник комітету ВР з питань національної безпеки і оборони. Мене обирали сюди саме для того, щоб знову не наступати на граблі. Будемо перевіряти??? Я готовий», - пише Семенченко.

Читайте такожПід Дебальцевим іде справжня битва - бойовики намагаються прорвати оборонний периметр

Він також додав, що в Логвиновому загинули 3 бійці батальйону «Донбас» і 12 бійців батальйону «Львів».

Раніше командир батальйону «Донбас», народний депутат Семен Семенченко повідомив, що Логвинове знову в руках російських військ.

В РНБО повідомили, що за населений пункт Логвинове, який розташований поряд з "дорогою життя" Артемівськ-Дебальцеве, йдуть запеклі бої між силами АТО і терористами.