Чорнухине та Троїцьке залишаються заблокованими

Як повідомили в прес-службі голови Луганської обласної держадміністрації Геннадія Москаля, Троїцьке і Чорнухине Попаснянського раойну, незважаючи на перемир'я, залишаються повністю відрізаними від зовнішнього світу.

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"Сьогодні я спробував заїхати в Чорнухине та Троїцьке трасою Артемівськ-Дебальцеве в Донецькій області - це єдиний шлях, яким ми користувалися раніше, коли возили туди пенсії, соцвиплати або гуманітарну допомогу. Проте не зміг, оскільки траса все ще перекрита через бойові дії", - зазначив Геннадій Москаль.

Село Логвіново в декількох кілометрах від Дебальцевого, продовжують утримувати бойовики. Російські регулярні війська, що захопили село, звідти пішли, але прийшли так звані козаки "Всевеликого війська донського" (абсолютна більшість - з Луганської області), які нікого по трасі не пропускають. За словами Геннадія Москаля, ці "козаки" кажуть, що ніякого перемир'я ні з ким не підписували, тому нікого в Дебальцеве не впустять, а якщо хтось спробує проїхати, відкриють вогонь на ураження. Геннадій Москаль упевнений, що цей сценарій узгоджений з росіянами.

Таким чином, Чорнухине та Троїцьке і далі повністю заблоковані, мирні жителі сидять у підвалах, продукти закінчуються (підвезення продовольства неможливе), і евакуювати їх звідти неможливо, констатував Геннадій Москаль.