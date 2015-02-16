Під Маріуполем затримали коригувальника вогню бойовиків

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, у затриманого виявили бінокль та фотокамеру. З'ясувалося, що він проводив фотозйомку прилеглої території та можливих підходів до позицій сил АТО.

Читайте такожСБУ затримала терориста, який передав українським військовим мед із вибухівкоюДокументів при собі чоловік не мав. У ході фільтраційно-перевірочних заходів було встановлено особу затриманого, який виявився місцевим жителем, та його можливу причетність до діяльності незаконних збройних формувань.

Наразі затриманого передали представникам штабу АТО.