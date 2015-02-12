Домовленості в Мінську узаконили російську окупацію - євродепутат

Про це заявив євродепутат Яцек Саріуш-Вольський, передає «Європейська правда» з посиланням на Польске радіо.

Окрім того, за його словами, немає впевненості, що військові дії припиняться.

"Це навіть не обережний оптимізм, це песимізм зі знаком запитання. Чи це справді необхідне порозуміння, чи чергова спроба підкупу часу Москвою", - відзначив європарламентар.

"Насправді залишається питання про справжні наміри: чи це тільки перерва, а чи справді мир? Виглядає на те, що це припинення вогню, але не мирне вирішення", – сказав Яцек Саріуш-Вольський.

Читайте такожГрібаускайте назвала мінські домовленості слабкими

За словами євродепутата, лідери Європейського Союзу під час саміту ЄС в Брюсселі повинні вимагати дотримання порозуміння та здійснювати тиск на Росію черговими санкціями.

Як відомо, саміт у Мінську за участі лідерів "нормандської четвірки" тривав протягом 16 годин, в результаті були досягнуті домовленості про припинення вогню і відведення важкої техніки на Донбасі.