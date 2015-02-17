Причиною порушення режиму припинення вогню бойовиками є конфлікт всередині "ЛНР" - Москаль
Голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль вважає, що причиною порушення бойовиками режиму припинення вогню є конфлікт усередині терористичної організації "Луганська народна республіка".
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Москаля.
"Проблема у тому, що пан Плотницький (лідер бойовиків Ігор Плотницький – УНІАН), на жаль, контролює лише невелику частину території «ЛНР». У свою чергу, так звані, «козаки» практично не дотримуються мирної угоди. Справа в конфлікті в самій "ЛНР", - говорить Москаль.
Читайте такожЛуганськом пройшла колона бронетехніки та буксованої артилерії бойовиків - ТимчукВін також додав, що звертався до посольств практично усіх країн, щоб вони узяли дітей з області до себе на канікули, але жодне з них поки що не відгукнулося.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук заявив, що між формуваннями «ЛНР» і так званими «козачими» формуваннями зафіксований сплеск «війни за бензин».