Причиною порушення режиму припинення вогню бойовиками є конфлікт всередині "ЛНР" - Москаль

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Москаля.

"Проблема у тому, що пан Плотницький (лідер бойовиків Ігор Плотницький – УНІАН), на жаль, контролює лише невелику частину території «ЛНР». У свою чергу, так звані, «козаки» практично не дотримуються мирної угоди. Справа в конфлікті в самій "ЛНР", - говорить Москаль.

Читайте такожЛуганськом пройшла колона бронетехніки та буксованої артилерії бойовиків - ТимчукВін також додав, що звертався до посольств практично усіх країн, щоб вони узяли дітей з області до себе на канікули, але жодне з них поки що не відгукнулося.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук заявив, що між формуваннями «ЛНР» і так званими «козачими» формуваннями зафіксований сплеск «війни за бензин».