У штабі АТО підтверджують: міськвідділ міліції у Дебальцевому залишено, на околицях міста йдуть бої

У мережі поширилася інформація про початок вуличних боїв у самому Дебальцевому між бойовиками та силами АТО.

Цю інформацію в коментарі ТСН.иа частково підтвердив начальник прес-центру АТО Олександр Мотузяник.

"Частково я підтверджую інформацію. Саме в ці хвилини відбуваються бої на околицях Дебальцевого. Терористи штурмують наш базовий табір. Окремі групи бойовиків намагаються проникнути в саме Дебальцеве. На околицях йдуть бої між терористами і силами АТО", - повідомив Мотузяник.

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Крім того, він підтвердив, що битви відбуваються в районі залізничного вокзалу. Раніше у мережі з'явилася інформація з посиланням на заступника голови Донецького обласного умвс Іллю Ківу, що міськвідділ МВС у Дебальцевому знаходиться під контролем ВСУ, а на залізничному вокзалі йдуть бої.

"У ЗМІ поширюється інформація про захоплення будівлі Дебальцевського міськвідділу. Це не так, оскільки будівля була частково зруйнована в результаті прямих влучень снарядів бойовиків. За моїм наказом міліціонери залишили будівлю і перемістилися в іншу, більш укріплену", - повідомив пізніше і сам начальник Донецького обласного умвс В'ячеслав Аброськін.