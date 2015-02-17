За добу в зоні АТО загинули 5 військових, 9 - поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожДемобілізація військових розпочнеться 18 березня“За минулу добу загинули 5 українських військовослужбовців і ще 9 отримали поранення”, - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, наразі найскладніша ситуація спостерігається під Дебальцевим. Журналісти повідомляють, що бійці батальону "Київська Русь" зможуть протриматись без допомоги лише 12 годин.