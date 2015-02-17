За добу в зоні АТО загинули 5 військових, 9 - поранені
13:02, 17 лютого 2015Війна
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За добу в зоні АТО загинули 5 українських військовослужбовців, 9 отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожДемобілізація військових розпочнеться 18 березня“За минулу добу загинули 5 українських військовослужбовців і ще 9 отримали поранення”, - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, наразі найскладніша ситуація спостерігається під Дебальцевим. Журналісти повідомляють, що бійці батальону "Київська Русь" зможуть протриматись без допомоги лише 12 годин.
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