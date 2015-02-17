В українських військових в Дебальцевому закінчується справна бойова техніка

Як повідомляє журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі, "віддаючи наказ "триматися" в оточенні Генштаб проігнорував фактор справності зношеної бойової техніки".

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Не дивлячись на це, як зазначив журналіст, українські військові "борються, щоб врятувати своїх товаришів. Щоб помститися за загиблих. Б'ються, бо люблять свою Батьківщину, і знають, що за їх плечима величезна країна, яку вони захищають. Б'ються, бо вірять в перемогу і в те, що все це не дарма".

Юрій Бутусов підкреслив, що "паніки немає. Більшість воїнів виконують свою роботу. Зберігається керованість усіма підрозділами".

"Потрібен негайний наказ на прорив. Але треба уникнути хаосу. Прорив повинен бути організований - інакше там легко збитися з шляху і потрапити в засідку противника. Треба підготувати до руху справну техніку, вивчити карту і забезпечити маршрутом кожного командира всіх груп, і більшість бійців. Організувати командування та порядок руху колон, організувати прикриття, сильний передовий загін і загін прикриття відходу. Поки значну ділянку дороги обороняють підрозділи Нацгвардії і Збройних сил - є хороші можливості прорватися і врятувати багатьох людей", - підкреслив журналіст.

При цьому він зазначив, що в районі Артемівська зосереджені великі підрозділи сил АТО, які можуть допомогти прориву в районі Дебальцевого ударом на зустріч.