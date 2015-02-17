Російський канал показав військових, які потрапили в полон у Дебальцевому
22:01, 17 лютого 2015Війна
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Російський Перший канал під час випуску новин показав кадри, на яких видно нібито українських військових, які потрапили в полон бойовиків в районі Дебальцевого.
На кадрах видно, як кілька десятків людей ведуть по дорозі, після чого вишиковують. При цьому люди одягнені у камуфляжну форму і не мають зброї.
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Повідомляється, що в полон потрапили 72 українських військовослужбовців.
Раніше Міноборони повідомляло, що група військових 101-ї окремої бригади охорони Генштабу Збройних сил та 8-го окремого полку спецпризначення при виконанні бойового завдання по супроводу військових вантажів потрапила в засідку ібула взята в полон.
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