Волонтери показали казарму-хлів, у якому повинні жити військові перед відправкою в АТО (фото)

"Я такі пости зазвичай не пишу, але мабуть настав час! 25 ВДВ готується прийняти поповнення, і де вони будуть жити? Запитаєте ви! А я вам покажу! 3-4 поверх третього батальйону, а в народі "13 район". Це не труси і шкарпетки, тут будуть жити люди до відправки в АТО!", - написав у своєму Фейсбуці волонтер Владислав Завацький.

Він звертається до депутатів ,бізнесменів, директорів підприємств, будівельників і звичайних українців з проханням матеріальної допомоги для бійців.

"Допоможіть нам, будь ласка, закінчити ремонт в казармах! Крім вас з нами в армії нікого немає! Потрібна фарба, штукатурка, гіпсокартон, дріт, розетки, кахель, унітази та умивальники, душові кабіни тощо", - пише Завацький, при цьому вказавши контактні номери телефонів.