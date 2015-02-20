Україна не брала участі в оформленні 15-го “гумконвою” з Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

“В Україну вторгся 15-й так званий “гумконвой”. Представники української сторони участі в оформленні не брали, тому інформація про вміст відсутня”, - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, терористична організація "Луганська народна республіка" заявила, що сьогодні, 20 лютого, до Луганська прибула чергова колона з так званою гуманітарною допомогою з Російської Федерації.

Читайте також«ЛНР» заявляє про прибуття до Луганська чергового «гумконвою» з РФЯк йдеться в повідомленні «ЛНР», 15 машин доставили 100 тонн гуманітарних вантажів для жителів Дебальцевого та інших населених пунктів, які найбільше постраждали від бойових дій.

Раніше РФ повідомила, що на схід України вирушив черговий «гуманітарний конвой» з Росії, що складається з більш як 30 автомобілів, які везуть понад 200 тонн вантажу.

Довідка УНІАН. Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО заявляють, що все російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

15 лютого до України в'їхав 14-й так званий «гумконвой» з Росії.