За добу у зоні АТО загинули двоє українських бійців – Генштаб

Про це повідомив під час прес-конференції в.о начальника прес-служби Генерального штабу Владислав Селезньов, передає Громадське ТВ.

Окрім того за його словами під час виходу з Дебальцевого військовим вдалося вивести всю рухому техніку.

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Раніше УНІАН повідомляв, що, за інформацією Генштабу, 110 військових опинилися у полоні сепаратистів.