За добу у зоні АТО загинули двоє українських бійців – Генштаб
16:51, 20 лютого 2015Війна
340 0
Протягом доби у зоні проведення Антитерористичної операції загинули троє українських військовослужбовців.
У Генштабі повідомили про кількість загиблих у зоні АТО за добу / cxid.info
Про це повідомив під час прес-конференції в.о начальника прес-служби Генерального штабу Владислав Селезньов, передає Громадське ТВ.
Окрім того за його словами під час виходу з Дебальцевого військовим вдалося вивести всю рухому техніку.
Читайте такожВійськові, які вийшли з Дебальцевого, підуть на ротацію через кілька днів
Раніше УНІАН повідомляв, що, за інформацією Генштабу, 110 військових опинилися у полоні сепаратистів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter