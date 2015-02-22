З'явилося відео обміну полоненими на Донбасі

СБУ оприлюднила повний список усіх звільнених з полону.

Під Луганськом у суботу, 21 січня, пройшов обмін полоненими, у результаті якого звільнили 139 українських бійців. СБУ оприлюднила повний список усіх звільнених з полону. Читайте такожСБУ опублікувала список усіх 139 звільнених учора з полону українських військових

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