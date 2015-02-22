З'явилося відео обміну полоненими на Донбасі

03:47, 22 лютого 2015
Війна
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СБУ оприлюднила повний список усіх звільнених з полону.

Из плена вернулись 139 военных / Фото УНИАН

Під Луганськом у суботу, 21 січня, пройшов обмін полоненими, у результаті якого звільнили 139 українських бійців.

СБУ оприлюднила повний список усіх звільнених з полону.

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