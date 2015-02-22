З'явилося відео обміну полоненими на Донбасі
03:47, 22 лютого 2015Війна
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СБУ оприлюднила повний список усіх звільнених з полону.
Із полону повернулися 139 українських військових / Фото УНІАН
Під Луганськом у суботу, 21 січня, пройшов обмін полоненими, у результаті якого звільнили 139 українських бійців.
СБУ оприлюднила повний список усіх звільнених з полону.
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Обмін полоненими 21 лютого
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