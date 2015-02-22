Комбат "Азова": сили АТО утримують Широкіне

Сили АТО утримують усі свої позиції в населеному пункті Широкіне на Маріупольському напрямку.

Про це "Українській правді" повідомив комбат полку "Азов" Андрій Білецький.

За його словами, сили АТО в Широкіному "утримують всі позиції".

"Але все добре. Нас обстрілюють з танків, із мінометів. Але я б не назвав це штурмом. Це як з Донецьким аеропортом: коли були реальні штурми, то про це керівництво не говорило", - сказав Білецький.

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Він розповів, що "реальні штурми" були 15-16 числа.

"А зараз іде просто постійний обстріл, потрохи палять бронетехніку ЗСУ. Але ми, в традиції української військової справи, не відповідаємо на провокації", - додав комбат.