Чому Росія поставила на паузу відправку "гумконвоїв" на Донбас

Російська Федерація призупинила відправку «гуманітарних конвоїв» в ОРДЛО. Останній поїхав на окупований Донбас 20 грудня 2018 року. Як пояснив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, це пов’язано з проведенням «оцінки потреб» в «ЛНР» і «ДНР».

Проте насправді припинення відправок Росією «гуманітарних конвоїв» на окупований Донбас пов’язане з іншим – зі зміною керівництва в ОРДЛО і певною ротацією, яка там зараз відбувається. І доки ці процеси в «Л/ДНР» тривають, усі програми, в тому числі «гуманітарні», поставлені на паузу.

Про такі ротації свідчить декілька моментів.

По-перше, нещодавно заговорили про те, що може відбутися повернення Плотницького в Луганськ. Я вважаю, що цей слух запущений саме російською стороною, але не думаю, що це справді відбудеться.

По-друге, як відомо, «гумконвоями» з Росії везли на Донбас не тільки гуманітарку, але й озброєння. А та малочисельна гуманітарка, яка дійсно завозилася з Росії, розкрадалася очільниками ОРДЛО, представниками окупаційної адміністрації. Це була одна з причин, чому прибрали Плотницького з посади, яку він обіймав. Адже, коли проводилася операція по його заміні, йому часто закидалося саме розкрадання «гумконвоїв», зокрема, йшлося про те, що його родина займається перепродажем гуманітарки місцевому населенню і збагачується на цьому.

Дуже сумніваюся, що ця проблема з розкраданням гуманітарки в «Л/ДНР» була вирішена. Це – системна проблема тамтешнього керівництва. Адже від початку окупаційна влада поприводила до керма бандитів, а тепер намагається замінити їх військовослужбовцями.

Проте насправді припинення відправок Росією «гуманітарних конвоїв» на окупований Донбас пов’язане з іншим – зі зміною керівництва в ОРДЛО і певною ротацією, яка там зараз відбувається

По-третє, нещодавно один із «міністрів» ОРДЛО був відправлений «на підвал» (у тюрму). Це також свідчить про те, що на окупованій частині Донбасу відбувається зміна «керівництва», йде певна чистка. Відтак, думаю, ми станемо свідками посадок їхніх псевдоміністрів та псевдокерівників.

Тож, допоки чистки та заміна керівників ОРДЛО не закінчиться, всі проекти будуть «заморожені». Адже в ОРДЛО просто немає людей, які б адміністрували російські «гумконвої». Тобто потрібна інша сторона, яка б їх приймала.

Проте припинення відправок «гуманітарних конвоїв» ніяк не позначиться на силах бойовиків, тому що «економіка» на окупованих територіях давно вже склалася. Я маю на увазі не економіку справжньої здорової країни, а контрабандні потоки, наркотрафік, «розпилювання» заводів, продаж вугілля тощо. Там гроші є.

До того ж, не варто сподіватися, що Росія не поновить відправки «гумконвоїв» в ОРДЛО. Аби «гумконвої» припинили їхати в «Л/ДНР» з Росії, цьому має передувати відведення російських військ з Донбасу. А ми цього не спостерігаємо. А відтак, Росії потрібно забезпечувати своє військо всім необхідним.

Також хочу наголосити, що на Донбасі немає ніяких бойовиків – там є регулярні та іррегулярні підрозділі РФ. Нещодавно звідти втекла одна з бойових командирів з позивним «Вєтєрок», яка розповіла про штатну структуру цих підрозділів.

До того ж, не варто сподіватися, що Росія не поновить відправки «гумконвоїв» в ОРДЛО

Росія підготувала підрозділи, які куруються офіцерами збройних сил Російської Федерації. Причому штатна структура побудована так, щоб ці сили в будь-яку секунду могли розширитися в трикратному розмірі її, поповнившись військовослужбовцями з РФ. Тобто там створений плацдарм для можливої війни. Росія накопичила велику кількість техніки, налагодила логістику, підготувала особовий склад та техніку, провела рокадні дороги від Ростова вздовж кордону в напрямку Сочі (рокадну дорогу будувало Міноборони РФ).

Усе це робиться для поліпшення постачання всього необхідного цим підрозділам. Тож там завершується формування російських військ для нанесення можливого удару по Україні.

Чи буде цей удар? Коли витрачаються величезні кошти на підготовку, то ймовірність цього удару дуже висока. Проте, якщо Україна гарно підготується, Росія побачить, що її втрати будуть неспівставними з тим успіхом, якого вона може досягнути, відтак, це просто буде їй невигідним, от тоді, скоріше за все, ми зможемо відтермінувати або скасувати ці плані РФ.

Мирослав Гай, офіцер резерву, заступник голови Ради воєнного резерву при Генштабі ВСУ, волонтер, голова благодійного фонду «Мир і Ко»