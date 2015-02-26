Терористи знищили 126 будівель рятувальних підрозділів на сході України
У Донецькій та Луганській областях терористи знищили 126 будівель рятувальних підрозділів, 34 одиниці техніки, 73 тисячі одиниць майна рятувальників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила керівник прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій Наталя Бистра.
«Таким чином, з існуючих на території Донецької області 25 загонів та 6 пожежних частин на підконтрольний Україні території лишилось, відповідно, 10 та 3. На території Луганської області із 28 підрозділів лишилось 13», - сказала вона.
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За словами Бистрої, загальна сума збитків становить 900 млн грн.
Бистра зазначила, що у зоні АТО зараз працюють близько 100 рятувальників та 200 одиниць техніки.
«Рятувальники разом із комунальними службами продовжують проводити роботи з відновлення систем життєзабезпечення зруйнованих населених пунктів на звільнених територіях Луганської та Донецької областей», - сказала вона.
Раніше УНІАн повідомляв, що російська армія і бойовики знищили близько 5,5 тисячі будинків на Донеччині.