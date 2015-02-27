Порошенко: За час АТО 8 військових отримали звання Героя України

Про це в ході церемонії випуску в Національному університеті оборони, повідомляє телеканал "112 Україна", заявив президент України Петро Порошенко.

"За особистий героїзм, самопожертву, понад 6 тис. військовослужбовців ЗСУ відзначені державними та відомчими нагородами. 8 з них - отримали високі звання Героя України. Серед них є випускники нашого з вами провідного вузу Національного університету оборони ім. Івана Черняховського. Кожного з них я знаю особисто, кожному я дякував за героїзм, який вони продемонстрували в боях з агресором. Імена кожного з них будуть викарбувані в Золотій книзі історії ЗСУ", - заявив Порошенко.

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Відзначається, що на церемонії випуску присутній також міністр оборони Степан Полторак і начальник Генштабу ЗСУ полковник Муженко.