Президент присвоїв звання Герой України командиру 128-ї бригади Шапталі

19:03, 18 лютого 2015
Війна
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Президент Петро Порошенко присвоїв звання Героя України командиру 128-ї мукачівської гірсько-піхотної бригади, полковнику Сергію Шапталі, який відзначився в боях в Дебальцевому.

Порошенко наградил Сергея / Ирина Фриз

Про це йдеться в указі глави держави №93 від 18 лютого 2015 року, розміщеному на офіційному сайті президента.

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Зокрема, згідно з указом, полковник Сергій Шаптала нагороджений "за особисту мужність, героїзм і високий професіоналізм, що було продемонстровано у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу".

Звання Герой України присвоюється Сергію Шапталі з врученням ордену "Золота Зірка".

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