Бойовики вчора тричі обстріляли позиції сил АТО під Маріуполем – штаб оборони міста

Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя у Facebook.

«За вчорашній день бойовиками було здійснено три обстріли позицій сил АТО, розташованих у н.п. Широкине. Усі вони були здійснені у другій половині дня і проводились з мінометів, гранатометів і стрілецького озброєння. Постраждалих у результаті атаки немає», - сказано в повідомленні.

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Також повідомляється, що за вчорашній день був зафіксований політ одного ворожого БПЛА.

Ніч і ранок у Маріуполі та околицях минули спокійно.

Нагадаємо 24 лютого УНІАН повідомляв, що бойовики атакували позиції сил АТО поблизу селища Широкине.