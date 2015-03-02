Бойовики вчора тричі обстріляли позиції сил АТО під Маріуполем – штаб оборони міста
12:39, 02 березня 2015Війна
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Бойовики за вчорашній день тричі обстріляли позиції сил АТО в районі н.п. Широкине під Маріуполем.
Бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі н.п. Широкине / Google Maps
Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя у Facebook.
«За вчорашній день бойовиками було здійснено три обстріли позицій сил АТО, розташованих у н.п. Широкине. Усі вони були здійснені у другій половині дня і проводились з мінометів, гранатометів і стрілецького озброєння. Постраждалих у результаті атаки немає», - сказано в повідомленні.
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Також повідомляється, що за вчорашній день був зафіксований політ одного ворожого БПЛА.
Ніч і ранок у Маріуполі та околицях минули спокійно.
Нагадаємо 24 лютого УНІАН повідомляв, що бойовики атакували позиції сил АТО поблизу селища Широкине.
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