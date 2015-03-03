Бойовики концентрують свою активність на Донецькому напрямку - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

За даними прес-центру, з 10 години ранку противник з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї вів вогонь по позиціях сил АТО поблизу населених пунктів Піски, Опитне, Авдіївка. Водночас, Опитне і Авдіївка двічі були обстріляні із зенітних установок ЗУ-23-2.

Читайте такожГлава розвідки США допускає, що бойовики спробують взяти Маріуполь

«На Артемівському напрямку в районі селища Ленінське українських воїнів обстрілював снайпер, також по наших позиціях вівся вогонь із протитанкового гранатомету», - говориться в повідомленні.

При цьому зазначається, що «на Луганському і Маріупольському напрямках з 5 години ранку і дотепер обстрілів не зафіксовано».