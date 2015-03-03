Бойовики концентрують свою активність на Донецькому напрямку - штаб АТО
Ситуація в зоні АТО суттєвих змін не зазнала і залишається стабільно складною: вже кілька днів поспіль незаконні бандформування концентрують свою активність на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.
За даними прес-центру, з 10 години ранку противник з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї вів вогонь по позиціях сил АТО поблизу населених пунктів Піски, Опитне, Авдіївка. Водночас, Опитне і Авдіївка двічі були обстріляні із зенітних установок ЗУ-23-2.
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«На Артемівському напрямку в районі селища Ленінське українських воїнів обстрілював снайпер, також по наших позиціях вівся вогонь із протитанкового гранатомету», - говориться в повідомленні.
При цьому зазначається, що «на Луганському і Маріупольському напрямках з 5 години ранку і дотепер обстрілів не зафіксовано».