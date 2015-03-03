За день бойовики більше 20 разів обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

«Загалом, протягом 3 березня противник понад 20 разів порушував режим припинення вогню», - говориться в повідомленні.

Як зауважили у прес-центрі, «дані обстріли є навмисною спробою бойовиками спровокувати сили АТО та звинуватити у зриві мирних домовленостей».

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські військові закінчують відведення озброєння калібром 100 мм на визначену мінськими угодами відстань. У прес-службі наголосили, що українська сторона суворо дотримується вимог плану та безперешкодно допускає наглядачів до місць знаходження відведеного озброєння чого неможливо домогтися від бойовиків.