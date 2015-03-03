За день бойовики більше 20 разів обстріляли позиції сил АТО

19:44, 03 березня 2015
Війна
472 0

Протягом дня бойовики на Донбасі понад 20 разів порушували режим припинення вогню.

REUTERS

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

«Загалом, протягом 3 березня противник понад 20 разів порушував режим припинення вогню», - говориться в повідомленні.

Як зауважили у прес-центрі, «дані обстріли є навмисною спробою бойовиками спровокувати сили АТО та звинуватити у зриві мирних домовленостей».

Читайте такожГлава розвідки США допускає, що бойовики спробують взяти Маріуполь

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські військові закінчують відведення озброєння калібром 100 мм на визначену мінськими угодами відстань. У прес-службі наголосили, що українська сторона суворо дотримується вимог плану та безперешкодно допускає наглядачів до місць знаходження відведеного озброєння чого неможливо домогтися від бойовиків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter