Місія ОБСЄ в Україні отримає від ЄС 24 броньовані й 40 неброньованих авто

Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, Євросоюз готовий і надалі докладати зусиль, спрямованих на гарантування реалізації положень Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі на декількох рівнях, насамперед, через підтримку місії ОБСЄ.

В рамках цією підтримки Європейський Союз передає Спеціальній моніторинговій місії 40 неброньованих і 24 броньовані авто (Toyota Land Cruiser і аналогічні авто).

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15 броньованих авто вже прибули до Києва, ще 5 зараз у дорозі. Це останні із загальної кількості броньованих машин, які передаються, оскільки перші чотири прибули в Україну незадовго до цього.

Офіційна передача автопарку СММ відбудеться на початку наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня посол Швеції в Україні Андреас фон Бекерат повідомив у Twitter, що Збройні сили Швеції транспортували в Україну 15 бронемашин для учасників місії ОБСЄ, які працюють на Донбасі.