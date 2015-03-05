Євросоюз передав спостерігачам ОБСЄ в Україні 15 бронемашин
07:56, 05 березня 2015Війна
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Машини транспортовано повітрям в Україну збройними силами Швеції.
REUTERS
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ отримала 15 броньованих машин від Євросоюзу.
Про це повідомляє прес-служба постійного представництва Швеції в ОБСЄ у Twitter.
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"15 броньованих машин ЄС транспортовані повітрям в Україну збройними силами Швеції з метою подальшої підтримки місії ОБСЄ в Україні ", - йдеться у повідомленні.
15 armoured vehicles transported by air to #Ukraine by Swedish Armed Forces on behalf of #EU in support of further @OSCE_SMM@OSCE
- Sweden to the OSCE (@SwedeninATOSCE) March 4, 2015
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