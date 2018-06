Євросоюз передав спостерігачам ОБСЄ в Україні 15 бронемашин

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ отримала 15 броньованих машин від Євросоюзу.

Про це повідомляє прес-служба постійного представництва Швеції в ОБСЄ у Twitter.

"15 броньованих машин ЄС транспортовані повітрям в Україну збройними силами Швеції з метою подальшої підтримки місії ОБСЄ в Україні ", - йдеться у повідомленні.

15 armoured vehicles transported by air to #Ukraine by Swedish Armed Forces on behalf of #EU in support of further @OSCE_SMM@OSCE