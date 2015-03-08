В зоні АТО активізувалися снайперські групи бойовиків

Про це повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на питання журналістів.

Читайте такожБойовики створили ударне угрупування під Горлівкою - Інформаційний Спротив"На жаль, ми відзначаємо посилення дій снайперських груп. Саме цей хлопець, який в минулу добу загинув, він загинув від кулі снайпера", - сказав Андрій Лисенко.

За його словами, з 00.00 годин сьогоднішнього дня і до 8.00 бойовики тричі обстріляли українські позиції з стрілецької зброї, а всього за минулу добу було зафіксовано 28 обстрілів сил АТО.