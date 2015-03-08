У Львів із зони АТО повернулася група прикордонників
17:52, 08 березня 2015Війна
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До Львова прибула перша група особового складу оперативної бойової комендатури «Мостиська» (Львівська область) після виконання бойового завдання в зоні проведення АТО на Донбасі.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.
На пероні залізничного вокзалу Львова прикордонників, які виконували бойове завдання в секторі «М» з вересня 2014 року, зустрічали рідні та близькі, командування Західного регіонального управління та Мостиського прикордонного загону.
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