Понад півтонни вибухівки бійці Нацгвардії вилучили у артемівського фермера

Як повідомляє прес-служба Національної гвардії, крім вибухівки, вилучено 42 детонатори до 152-міліметрового артилерійського снаряду гармати "Гіацинт".

Читайте такожПартизани в зоні АТО підірвали колону бойовика Мозгового"Господар ферми походження небезпечних предметів і мети їх зберігання гвардійцям пояснити не зміг. На місце небезпечної знахідки була викликана оперативна група Артемівського РУВС, яким військовослужбовці передали затриманих осіб та вилучену вибухівку", - йдеться в повідомленні.

Тепер подальшу долю порушників закону буде вирішувати слідство і суд, додали в прес-службі Нацгвардії.