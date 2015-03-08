Понад півтонни вибухівки бійці Нацгвардії вилучили у артемівського фермера
18:43, 08 березня 2015Війна
1548 0
Військові Національної гвардії виявили на одному з фермерських господарств в Артемівську близько 620 кг вибухівки.
Бійці Нацгвардії знайшли 620 кг вибухівки у фермера \ УНІАН
Як повідомляє прес-служба Національної гвардії, крім вибухівки, вилучено 42 детонатори до 152-міліметрового артилерійського снаряду гармати "Гіацинт".
Читайте такожПартизани в зоні АТО підірвали колону бойовика Мозгового"Господар ферми походження небезпечних предметів і мети їх зберігання гвардійцям пояснити не зміг. На місце небезпечної знахідки була викликана оперативна група Артемівського РУВС, яким військовослужбовці передали затриманих осіб та вилучену вибухівку", - йдеться в повідомленні.
Тепер подальшу долю порушників закону буде вирішувати слідство і суд, додали в прес-службі Нацгвардії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter