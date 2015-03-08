За сьогоднішній день бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню

Як повідомили УНІАН у прес-центрі АТО, за останні кілька днів спостерігається суттєве зниження кількості обстрілів і збройних провокацій з боку проросійських терористичних формувань.

Читайте такожМочанов: в районі Пісок між бойовиками і силами АТО зав'язався бій

На Донецькому напрямку бандформування 8 разів обстрілювали позиції сил АТО, терористи продовжили вдаватись до обстрілів по місту Авдіївка.

Зокрема, о 6 ранку і о 15-й, ворог вів вогонь з гранатометів по місту.

Також Піски двічі підпали під обстріл з мінометів і один раз із стрілецької зброї та гранатометів. Близько 16 години наші позиції обстрілював ворожий снайпер. Члени незаконних збройних бандформувань обстріляли зі стрілецької зброї Опитне та Невельське з гранатометів.

На Артемівському напрямку бойовики обстріляли Майорськ зі стрілецької зброї і гранатометів, Луганське –зі стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку близько полудня незаконні збройні формування вели мінометний вогонь по Широкиному, у першій половині дня цей населений пункт обстріляли із стрілецької зброї.

На Луганському напрямку зранку і дотепер обстрілів не зафіксовано.

Водночас підрозділи протиповітряної оборони сил АТО зафіксували проліт двох безпілотних літальних апаратів противника: об 11 ранку в районі Широкине, і о 12 дня – над Щастям Луганської області.