За добу в зоні АТО загиблих українських військових немає, четверо отримали поранення

За останню добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військовослужбовців немає, четверо отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«За останню добу жоден український воїн не загинув, четверо отримали поранення», - сказав Лисенко.