За добу в зоні АТО загиблих українських військових немає, четверо отримали поранення
13:34, 09 березня 2015Війна
134 0
Лисенко розповів про втрати української армії за минулу добу.
REUTERS
За останню добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військовослужбовців немає, четверо отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
Читайте такожБойовики почали штурм сил АТО в Широкиному, військові утримують позиції - штаб оборони Маріуполя
«За останню добу жоден український воїн не загинув, четверо отримали поранення», - сказав Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter