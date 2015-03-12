ОБСЄ: Бойовики продовжують обстрілювати околиці Донецького аеропорту і Маріуполя з важкої артилерії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хаг сьогодні на брифінгу в Києві.

«Незважаючи на загальне зменшення серйозних порушень режиму припинення вогню, важке озброєння та стрілецька зброя продовжує використовуватись поблизу Донецького аеропорту та довкола Широкіного», - зазначив він.

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«Представники ОБСЄ також бачили порушення із застосування стрілецької зброї поблизу Чармалика, Гранітного в Донецькій області», - додав Хаг.