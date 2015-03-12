ОБСЄ: Бойовики продовжують обстрілювати околиці Донецького аеропорту і Маріуполя з важкої артилерії
14:00, 12 березня 2015Війна
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Важке озброєння та стрілецька зброя продовжує застосовуватись біля Донецького аеропорту та під Маріуполем.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хаг сьогодні на брифінгу в Києві.
«Незважаючи на загальне зменшення серйозних порушень режиму припинення вогню, важке озброєння та стрілецька зброя продовжує використовуватись поблизу Донецького аеропорту та довкола Широкіного», - зазначив він.
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«Представники ОБСЄ також бачили порушення із застосування стрілецької зброї поблизу Чармалика, Гранітного в Донецькій області», - додав Хаг.
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