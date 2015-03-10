Під Широкиним військові підбили танк бойовиків і склад з боєприпасами
13:27, 10 березня 2015Війна
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Вчора під час бою в районі селища Широкине поблизу Маріуполя українські військові підбили танк бойовиків та склад з боєприпасами.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
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"Вчора поблизу селища Широкине практично весь день тривав бій. Починаючи з 9.30 і майже до першої години ночі бойовики безуспішно штурмували позиції українських військовослужбовців. Підрозділи Нацгвардії відповіли адекватним ударом у відповідь на погашення вогневих точок противника. Бійці підбили ворожий танк, підірвали склад боєприпасів та знищили кілька бойовиків", - сказав Лисенко.
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