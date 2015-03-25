Вибух на території військової частини на Луганщині кваліфікований як теракт

Як повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook начальник прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області Тетяна Погукай, 24 березня до Міловського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на території військової частини стався вибух і пошкоджена радіолокаційна станція ППО.

Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що приблизно о 03.00 внаслідок вибуху невстановленого вибухового пристрою було пошкоджено РЛС П-18 на базі автомобіля «ЗІЛ-131». Даний факт кваліфіковано за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) КК України.

Читайте такожБойовики за добу посилили агресію проти контрольованої Україною території Луганщини - Москаль

Проводиться досудове розслідування. Жертв і постраждалих немає.

Також у вівторок співробітники Міловського райвідділу міліції викрили та затримали в Міловому непрацюючого раніше судимого жителя Луганська, 1981 р. н., який брав участь у незаконному збройному формуванні «ЛНР». Даний факт зареєстрований. Проводиться перевірка.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за інформацією прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вчора о 3.30 у Міловому (на контрольованій Україною частині Луганської області, за 200 км від лінії розмежування) невстановлені особи обстріляли військову частину.