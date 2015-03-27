Бойовики в Донецьку передали українським волонтерам 22 тіла загиблих бійців ЗСУ

19:52, 27 березня 2015
Війна
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Бойовики в Донецьку передали українським волонтерам 22 тіла загиблих військовослужбовців Збройних сил України.

Красный крест / dt.ua

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на бойовиків.

"Українській стороні передано 22 тіла, а також фрагменти тіл загиблих. На двох машинах вони будуть переправлені в Дніпропетровськ", - сказано в повідомленні.

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Операція з передачі тіл відбулася у Калінінському морзі Донецька у присутності співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Крім того, невпізнані два тіла, імовірно загиблих бойовиків, доставлені в Донецьк волонтерами.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики заявили ОБСЄ про 22 тіла українських військових у донецькому морзі.

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