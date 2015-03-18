Бойовики заявили ОБСЄ про 22 тіла українських військових у донецькому морзі

Про це йдеться у звіті місії від 17 березня, опублікованому сьогодні.

Спостерігачі стежили за візитом представників Спільного центру з контролю та координації щодо дотримання режиму припинення вогню у місце розташування Донецького аеропорту. Там місія ОБСЄ спостерігала за самопроголошеними “службами з надзвичайних ситуацій “ДНР” і 20 заручниками, яких представники так званої “ДНР” відносять до українських солдатів. Полонені проводили пошуки загиблих українських бійців під завалами нового терміналу аеропорту.

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“Спеціальна моніторингова місія бачила знаходження одного тіла, яке забрав Міжнародний комітет Червоного Хреста для перевезення у донецький морг. Представник “ДНР” повідомив, що це збільшило кількість тіл солдатів українських Збройних сил до 22-х, які знаходяться у морзі”, - наголошується в повідомленні.

Раніше в ОБСЄ повідомили, що бойовики “ДНР” передали українським медикам останки тіл трьох українських солдатів.