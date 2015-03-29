МВС розглядає вибух в Одесі як теракт

Про це йдеться в повідомленні УМВС України в Одеській області.

"Виїздом на місце події попередньо встановлено, що спрацював вибуховий пристрій, встановлений на підвіконня одноповерхової будівлі. За даною адресою розміщувався офіс однієї з громадських організацій, що займалася допомогою воїнам АТО", - сказано в повідомленні.

Читайте такожВибух в Одесі стався біля офісів відразу трьох громадських організаційУ результаті вибуху ушкоджень зазнали нежилі приміщення самої організації та квартири навпроти, у яких вибило шибки на вікнах. Постраждалих немає.

"На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група міліції. За висновками експертів потужність вибухового пристрою склала біля 600 грамів у тротиловому еквіваленті", - повідомляють в регіональному УМВС.